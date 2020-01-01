Exynos 980 против Kirin 970
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
54
37
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
43
34
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
73
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
56
42
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 980
- Показывает на 66% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 2 года позже
- Набирает существенно больше (на 42%) баллов в AnTuTu 8 – 332K vs 235K
- Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 970
- На 7% выше частота процессора (2360 против 2200 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 980 +78%
696
392
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 980 +35%
1883
1392
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 980 +42%
332752
235052
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76MP5
|Mali G72 MP12
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|720 МГц
|746 МГц
|Ядер
|5
|12
|Количество ALU
|80
|-
|FLOPS
|576 Гфлопс
|347 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1833 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 29 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 20МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|32 bit@384 kHz, HD-audio
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2550 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1280 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 980
|Сайт HiSilicon Kirin 970
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