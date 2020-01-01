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Exynos 980 против Kirin 990 (4G)

Exynos 980
Exynos 980
VS
Kirin 990 (4G)
Kirin 990 (4G)

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и HiSilicon Kirin 990 (4G) (Mali G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 980
  • Выше частота графического ускорителя (на 20%)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (4G)
  • На 30% выше частота процессора (2860 против 2200 МГц
  • Показывает на 33% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает больше (на 30%) баллов в AnTuTu 8 – 434K vs 332K
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 980
1883
Kirin 990 (4G) +63%
3075
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 980
332752
Kirin 990 (4G) +30%
434078

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 980 и Kirin 990 (4G)

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.09 ГГц – Cortex-A76
4x 1.86 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2860 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76MP5 Mali G76 MP16
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 720 МГц 600 МГц
Ядер 5 16
Количество ALU 80 -
FLOPS 576 Гфлопс 768 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 31.78 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Da Vinci
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 120FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VC-1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Октябрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 980 Сайт HiSilicon Kirin 990 (4G)

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Комментарии

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