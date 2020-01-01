Exynos 980 против Kirin 985
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и Hisillicon Kirin 985 (Mali-G77 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
56
66
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
43
60
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
73
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
57
67
Основные отличия
Преимущества Hisillicon Kirin 985
- На 17% выше частота процессора (2580 против 2200 МГц
- Набирает больше (на 18%) баллов в AnTuTu 8 – 392K vs 332K
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
- Показывает на 13% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
696
Geekbench 5 (многоядерный)
1883
AnTuTu Benchmark 8
332752
Kirin 985 +18%
392336
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2580 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76MP5
|Mali-G77 MP8
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|720 МГц
|-
|Ядер
|5
|8
|Количество ALU
|80
|-
|FLOPS
|576 Гфлопс
|652 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|3120 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 20МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 22
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2550 Мбит/с
|До 1277 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1280 Мбит/с
|До 177 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Апрель 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 980
|-
Опрос
3 (37.5%)
5 (62.5%)
Всего проголосовало: 8
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