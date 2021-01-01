Exynos 980 против Dimensity 1100
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и MediaTek Dimensity 1100 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
54
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
39
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
73
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
55
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 980
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 1100
- Набирает существенно больше (на 75%) баллов в AnTuTu 8 – 581K vs 333K
- Меньший размер транзистора (6 против 8 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
- На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|120146
|-
|GPU
|88635
|-
|Memory
|62029
|-
|UX
|62998
|-
|Total score
|333231
|581794
GeekBench 5
Single-Core Score
697
Multi-Core Score
1856
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 980 и Dimensity 1100
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|8 нм
|6 нм
|TDP
|9 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76MP5
|Mali-G77 MC9
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|720 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|5
|9
|Шейдерных блоков
|80
|-
|FLOPS
|576 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|4266 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 20МП
|1x 108МП, 2x 32МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2550 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 1280 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Январь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 980
|Сайт MediaTek Dimensity 1100
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