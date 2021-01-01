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Exynos 980 против Dimensity 1100

Exynos 980
Exynos 980
VS
Dimensity 1100
Dimensity 1100

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и MediaTek Dimensity 1100 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 980
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 1100
  • Набирает существенно больше (на 75%) баллов в AnTuTu 8 – 581K vs 333K
  • Меньший размер транзистора (6 против 8 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
  • На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 980
vs
Dimensity 1100

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 980
333231
Dimensity 1100 +75%
581794
CPU 120146 -
GPU 88635 -
Memory 62029 -
UX 62998 -
Total score 333231 581794

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 980 и Dimensity 1100

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 6 нм
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali G76MP5 Mali-G77 MC9
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 720 МГц -
Вычислительных блоков 5 9
Шейдерных блоков 80 -
FLOPS 576 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 4266 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 1x 108МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с -
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Январь 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 980 Сайт MediaTek Dimensity 1100

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Комментарии

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