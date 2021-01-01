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Exynos 980 против Dimensity 1200

Exynos 980
VS
Dimensity 1200
Exynos 980
Dimensity 1200

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и MediaTek Dimensity 1200 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1200
  • Набирает существенно больше (на 71%) баллов в AnTuTu 9 – 669K vs 391K
  • На 36% выше частота процессора (3000 против 2200 МГц)
  • Меньший размер транзистора (6 против 8 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 980
vs
Dimensity 1200

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 980
391846
Dimensity 1200 +71%
669949
CPU 124952 170589
GPU 98562 233643
Memory 67798 118786
UX 95757 145445
Total score 391846 669949
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 980
700
Dimensity 1200 +42%
992
Multi-Core Score
Exynos 980
1882
Dimensity 1200 +77%
3330

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 68 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 60 FPS
[High]
Fortnite - 28 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 71 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 88 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 51 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Oppo Realme GT Neo
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 980 и Dimensity 1200

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 3000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 8 нм 6 нм
TDP 9 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G76MP5 Mali-G77 MC9
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 720 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 5 9
Шейдерных блоков 80 144
FLOPS 576 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 4266 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 1x 200МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 19
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 1600 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Январь 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели - MT6893
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 980 Сайт MediaTek Dimensity 1200

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Комментарии

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