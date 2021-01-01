Exynos 980 против Dimensity 1200
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и MediaTek Dimensity 1200 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
49
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
33
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
70
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
50
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 1200
- Набирает существенно больше (на 71%) баллов в AnTuTu 9 – 669K vs 391K
- На 36% выше частота процессора (3000 против 2200 МГц)
- Меньший размер транзистора (6 против 8 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 18%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|124952
|170589
|GPU
|98562
|233643
|Memory
|67798
|118786
|UX
|95757
|145445
|Total score
|391846
|669949
GeekBench 5
Single-Core Score
700
Dimensity 1200 +42%
992
Multi-Core Score
1882
Dimensity 1200 +77%
3330
Игры
|PUBG Mobile
|-
|68 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|60 FPS
[High]
|Fortnite
|-
|28 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|71 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|-
|88 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|51 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Oppo Realme GT Neo
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 980 и Dimensity 1200
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|3000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|8 нм
|6 нм
|TDP
|9 Вт
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76MP5
|Mali-G77 MC9
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|720 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|5
|9
|Шейдерных блоков
|80
|144
|FLOPS
|576 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|4266 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 20МП
|1x 200МП, 2x 32МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 19
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2550 Мбит/с
|До 1600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1280 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Январь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|-
|MT6893
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 980
|Сайт MediaTek Dimensity 1200
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