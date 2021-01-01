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Exynos 980 против Helio G88

Exynos 980
VS
Helio G88
Exynos 980
Helio G88

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 980
  • Набирает существенно больше (на 72%) баллов в AnTuTu 8 – 331K vs 192K
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Выше частота графического ускорителя (на 39%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 980
vs
Helio G88

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 980 +72%
331226
Helio G88
192977
CPU 120146 74619
GPU 88635 33985
Memory 62029 42103
UX 62998 43577
Total score 331226 192977
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 980 +106%
689
Helio G88
335
Multi-Core Score
Exynos 980 +41%
1821
Helio G88
1290

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 980 и Helio G88

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 12 нм
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali G76MP5 Mali-G52 MC2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 720 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 5 2
Шейдерных блоков 80 32
FLOPS 576 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1800 МГц
Шина 2x 32 Бит -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Июнь 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 980 Сайт MediaTek Helio G88

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Комментарии

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