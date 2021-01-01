Exynos 980 против Helio G88
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
49
29
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
33
15
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
73
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
51
34
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 980
- Набирает существенно больше (на 72%) баллов в AnTuTu 8 – 331K vs 192K
- Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G88
- Выше частота графического ускорителя (на 39%)
- Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|120146
|74619
|GPU
|88635
|33985
|Memory
|62029
|42103
|UX
|62998
|43577
|Total score
|331226
|192977
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 980 +106%
689
335
Multi-Core Score
Exynos 980 +41%
1821
1290
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 980 и Helio G88
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|TDP
|9 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76MP5
|Mali-G52 MC2
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|720 МГц
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|5
|2
|Шейдерных блоков
|80
|32
|FLOPS
|576 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 20МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2550 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1280 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Июнь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 980
|Сайт MediaTek Helio G88
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