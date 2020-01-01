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Exynos 980 против Helio P65

Exynos 980
Exynos 980
VS
Helio P65
Helio P65

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и MediaTek Helio P65 (Arm Mali-G52 2EEMC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 980
  • Набирает существенно больше (на 79%) баллов в AnTuTu 8 – 332K vs 185K
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
Преимущества MediaTek Helio P65
  • Выше частота графического ускорителя (на 14%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 980 +98%
696
Helio P65
351
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 980 +48%
1883
Helio P65
1274
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 980 +79%
332752
Helio P65
185658

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 980 и Helio P65

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76MP5 Arm Mali-G52 2EEMC2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 720 МГц 820 МГц
Ядер 5 2
Количество ALU 80 -
FLOPS 576 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1800 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.41 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да NeuroPilot
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Июнь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 980 Сайт MediaTek Helio P65

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Комментарии

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