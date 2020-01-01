Exynos 980 против Helio P70
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и MediaTek Helio P70 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
54
31
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
43
21
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
73
51
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
56
35
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 980
- Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 73%) баллов в AnTuTu 8 – 332K vs 192K
- Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
- Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
- На 5% выше частота процессора (2200 против 2100 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio P70
- Выше частота графического ускорителя (на 25%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 980 +133%
696
299
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 980 +35%
1883
1395
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 980 +73%
332752
192309
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2100 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76MP5
|Mali-G72 MP3
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|720 МГц
|900 МГц
|Ядер
|5
|3
|Количество ALU
|80
|-
|FLOPS
|576 Гфлопс
|255 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|NeuroPilot
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|2160 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 20МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2550 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1280 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Октябрь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 980
|Сайт MediaTek Helio P70
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