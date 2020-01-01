Exynos 980 против Helio P90
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и MediaTek Helio P90 (PowerVR GM9446). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
54
36
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
43
23
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
73
52
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
56
38
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 980
- Показывает в 4.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 51%) баллов в AnTuTu 8 – 332K vs 220K
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
Преимущества MediaTek Helio P90
- Выше частота графического ускорителя (на 35%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 980 +75%
696
398
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 980 +25%
1883
1503
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 980 +51%
332752
220657
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76MP5
|PowerVR GM9446
|Архитектура
|Bifrost
|PowerVR Rogue
|Частота GPU
|720 МГц
|970 МГц
|Ядер
|5
|3
|Количество ALU
|80
|-
|FLOPS
|576 Гфлопс
|124 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 13.91 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|APU 2.0
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 20МП
|1x 64МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2550 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1280 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Ноябрь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6779
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 980
|Сайт MediaTek Helio P90
Опрос
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1 (50%)
Всего проголосовало: 2
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