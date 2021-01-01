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Exynos 980 против Snapdragon 660

Exynos 980
VS
Snapdragon 660
Exynos 980
Snapdragon 660

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и Qualcomm Snapdragon 660 (Adreno 512). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 980
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 8 – 329K vs 155K
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 980
vs
Snapdragon 660

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 980 +112%
329545
Snapdragon 660
155476
CPU 120146 69937
GPU 88635 24360
Memory 62029 32441
UX 62998 27977
Total score 329545 155476
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 980 +104%
683
Snapdragon 660
334
Multi-Core Score
Exynos 980 +41%
1846
Snapdragon 660
1312
Image compression - 88.7 Mpixels/s
Face detection - 12 images/s
Speech recognition - 24.1 words/s
Machine learning - 18.3 images/s
Camera shooting - 11 images/s
HTML 5 - 1.76 Mnodes/s
SQLite - 487.4 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 980 и Snapdragon 660

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Количество транзисторов - 1.75 млрд.
TDP 9 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G76MP5 Adreno 512
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 720 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 5 1
Шейдерных блоков 80 128
FLOPS 576 Гфлопс 217 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 29.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 680
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем Exynos 5123 X12
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Май 2017 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - SDM660
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 980 Сайт Qualcomm Snapdragon 660

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