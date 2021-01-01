Exynos 980 против Snapdragon 662
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и Qualcomm Snapdragon 662 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
49
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
33
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
73
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
51
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 980
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 89%) баллов в AnTuTu 8 – 329K vs 174K
- Меньший размер транзистора (8 против 11 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 20%)
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 662
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|120146
|69810
|GPU
|88635
|34159
|Memory
|62029
|44417
|UX
|62998
|33716
|Total score
|329545
|174332
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 980 +122%
683
308
Multi-Core Score
Exynos 980 +33%
1846
1385
|Image compression
|-
|90.6 Mpixels/s
|Face detection
|-
|13.25 images/s
|Speech recognition
|-
|23.7 words/s
|Machine learning
|-
|17.85 images/s
|Camera shooting
|-
|11.8 images/s
|HTML 5
|-
|1.9 Mnodes/s
|SQLite
|-
|505.85 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|-
|28 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|30 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|26 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|54 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|59 FPS
[Medium]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|30 FPS
[High]
|Смартфон
|-
|Xiaomi Poco M3
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 980 и Snapdragon 662
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|4x 2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|8 нм
|11 нм
|TDP
|9 Вт
|9 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76MP5
|Adreno 610
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|720 МГц
|600 МГц
|Вычислительных блоков
|5
|2
|Шейдерных блоков
|80
|96
|FLOPS
|576 Гфлопс
|272 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 13.91 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 683
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 20МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|X11
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2550 Мбит/с
|До 390 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1280 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Январь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SM615
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 980
|Сайт Qualcomm Snapdragon 662
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