Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 980 vs Snapdragon 665 – что лучше?

Exynos 980 против Snapdragon 665

Exynos 980
Exynos 980
VS
Snapdragon 665
Snapdragon 665

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и Qualcomm Snapdragon 665 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 980
  • Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 332K vs 146K
  • Меньший размер транзистора (8 против 11 нанометров)
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 665
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 980 +121%
696
Snapdragon 665
315
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 980 +37%
1883
Snapdragon 665
1371
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 980 +128%
332752
Snapdragon 665
146210

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 980 и Snapdragon 665

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 11 нм

Графический ускоритель

GPU Mali G76MP5 Adreno 610
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 720 МГц 650 МГц
Ядер 5 -
Количество ALU 80 96
FLOPS 576 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 686
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 X12
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Апрель 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - SM6125
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 980 Сайт Qualcomm Snapdragon 665

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 665 с Exynos 980, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях