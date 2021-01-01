Exynos 980 против Snapdragon 670
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и Qualcomm Snapdragon 670 (Adreno 615). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
49
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
33
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
73
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
51
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 980
- Набирает существенно больше (на 88%) баллов в AnTuTu 8 – 329K vs 175K
- Показывает на 65% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 670
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|120146
|65419
|GPU
|88635
|50880
|Memory
|62029
|38630
|UX
|62998
|40866
|Total score
|329545
|175051
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 980 +99%
683
343
Multi-Core Score
Exynos 980 +40%
1846
1317
|Image compression
|-
|77.1 Mpixels/s
|Face detection
|-
|9.44 images/s
|Speech recognition
|-
|24.5 words/s
|Machine learning
|-
|20.1 images/s
|Camera shooting
|-
|9.32 images/s
|HTML 5
|-
|0.61 Mnodes/s
|SQLite
|-
|386.2 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 980 и Snapdragon 670
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|TDP
|9 Вт
|9 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76MP5
|Adreno 615
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|720 МГц
|700-750 МГц
|Вычислительных блоков
|5
|2
|Шейдерных блоков
|80
|128
|FLOPS
|576 Гфлопс
|350 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 685
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|2520 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 20МП
|1x 192МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|X12 LTE
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2550 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1280 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Август 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SDM670
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 980
|Сайт Qualcomm Snapdragon 670
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