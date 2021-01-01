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Exynos 980 против Snapdragon 670

Exynos 980
VS
Snapdragon 670
Exynos 980
Snapdragon 670

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и Qualcomm Snapdragon 670 (Adreno 615). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 980
  • Набирает существенно больше (на 88%) баллов в AnTuTu 8 – 329K vs 175K
  • Показывает на 65% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 670
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 980
vs
Snapdragon 670

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 980 +88%
329545
Snapdragon 670
175051
CPU 120146 65419
GPU 88635 50880
Memory 62029 38630
UX 62998 40866
Total score 329545 175051
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 980 +99%
683
Snapdragon 670
343
Multi-Core Score
Exynos 980 +40%
1846
Snapdragon 670
1317
Image compression - 77.1 Mpixels/s
Face detection - 9.44 images/s
Speech recognition - 24.5 words/s
Machine learning - 20.1 images/s
Camera shooting - 9.32 images/s
HTML 5 - 0.61 Mnodes/s
SQLite - 386.2 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 980 и Snapdragon 670

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Техпроцесс 8 нм 10 нм
TDP 9 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G76MP5 Adreno 615
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 720 МГц 700-750 МГц
Вычислительных блоков 5 2
Шейдерных блоков 80 128
FLOPS 576 Гфлопс 350 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 685
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2520 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 1x 192МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic

Связь и сети

Модем Exynos 5123 X12 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Август 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - SDM670
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 980 Сайт Qualcomm Snapdragon 670

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