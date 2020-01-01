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Exynos 980 против Snapdragon 720G

Exynos 980
Exynos 980
VS
Snapdragon 720G
Snapdragon 720G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и Qualcomm Snapdragon 720G (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 980
  • Показывает на 49% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 44%)
  • Набирает больше (на 18%) баллов в AnTuTu 8 – 332K vs 281K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 980 +10%
1883
Snapdragon 720G
1710
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 980 +18%
332752
Snapdragon 720G
281076

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 980 и Snapdragon 720G

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 8 нм 8 нм

Графический ускоритель

GPU Mali G76MP5 Adreno 618
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 720 МГц 500 МГц
Ядер 5 -
Количество ALU 80 128
FLOPS 576 Гфлопс 386 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.91 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Qualcomm Hexagon 692 DSP
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 384 kHz/32 bit

Связь и сети

Модем Exynos 5123 X15
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Январь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - SM7125
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 980 Сайт Qualcomm Snapdragon 720G

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Комментарии

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