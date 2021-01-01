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Exynos 980 против Snapdragon 780G

Exynos 980
VS
Snapdragon 780G
Exynos 980
Snapdragon 780G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и Qualcomm Snapdragon 780G (Adreno 642). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 780G
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 57%) баллов в AnTuTu 8 – 527K vs 334K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 980
vs
Snapdragon 780G

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 980
334887
Snapdragon 780G +57%
527314
CPU 120146 161413
GPU 88635 164393
Memory 62029 85627
UX 62998 114231
Total score 334887 527314

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 980
1887
Snapdragon 780G +18%
2220

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 980 и Snapdragon 780G

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A -
Техпроцесс 8 нм 5 нм
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali G76MP5 Adreno 642
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 720 МГц -
Вычислительных блоков 5 -
Шейдерных блоков 80 -
FLOPS 576 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 770
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2220 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 1x 192МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 X53
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с -
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Март 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 980 Сайт Qualcomm Snapdragon 780G

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Комментарии

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