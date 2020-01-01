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Exynos 980 против Snapdragon 835

Exynos 980
Exynos 980
VS
Snapdragon 835
Snapdragon 835

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и Qualcomm Snapdragon 835 (Adreno 540). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 980
  • Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
  • Набирает больше (на 18%) баллов в AnTuTu 8 – 332K vs 281K
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Показывает на 3% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • На 11% выше частота процессора (2450 против 2200 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 980 +78%
696
Snapdragon 835
392
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 980 +10%
1883
Snapdragon 835
1715
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 980 +18%
332752
Snapdragon 835
281291

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 980 и Snapdragon 835

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2450 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.1-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Количество транзисторов - 3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76MP5 Adreno 540
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 720 МГц 710 МГц
Ядер 5 -
Количество ALU 80 256
FLOPS 576 Гфлопс 558 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 29.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 680
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 1x 32МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic

Связь и сети

Модем Exynos 5123 X16 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 16
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Ноябрь 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели - MSM8998
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 980 Сайт Qualcomm Snapdragon 835

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Комментарии

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