Exynos 980 против Snapdragon 835
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и Qualcomm Snapdragon 835 (Adreno 540). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
54
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
43
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
73
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
56
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 980
- Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
- Набирает больше (на 18%) баллов в AnTuTu 8 – 332K vs 281K
- Лучшая архитектура набора команд
- Показывает на 3% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- На 11% выше частота процессора (2450 против 2200 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 980 +78%
696
392
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 980 +10%
1883
1715
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 980 +18%
332752
281291
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2450 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.1-A
|Кэш L1
|-
|128 КБ
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76MP5
|Adreno 540
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 500
|Частота GPU
|720 МГц
|710 МГц
|Ядер
|5
|-
|Количество ALU
|80
|256
|FLOPS
|576 Гфлопс
|558 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 29.8 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 680
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 20МП
|1x 32МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|X16 LTE
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 16
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2550 Мбит/с
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1280 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Ноябрь 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|-
|MSM8998
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 980
|Сайт Qualcomm Snapdragon 835
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