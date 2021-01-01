Exynos 980 против Snapdragon 860
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и Qualcomm Snapdragon 860 (Adreno 640). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
48
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
33
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
73
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
51
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 980
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 860
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Набирает больше (на 36%) баллов в AnTuTu 8 – 453K vs 334K
- Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
- На 35% выше частота процессора (2960 против 2200 МГц
- Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|120146
|136565
|GPU
|88635
|166857
|Memory
|62029
|94975
|UX
|62998
|110727
|Total score
|334887
|453946
GeekBench 5
Single-Core Score
701
Snapdragon 860 +8%
757
Multi-Core Score
1887
Snapdragon 860 +39%
2621
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 980 и Snapdragon 860
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2960 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.1-A
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
|TDP
|9 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76MP5
|Adreno 640
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|720 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|5
|-
|Шейдерных блоков
|80
|-
|FLOPS
|576 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 690
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 20МП
|1x 192МП, 2x 22МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|X24 LTE, X50 5G
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2550 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 1280 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Март 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 980
|Сайт Qualcomm Snapdragon 860
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