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Exynos 980 против Snapdragon 870

Exynos 980
VS
Snapdragon 870
Exynos 980
Snapdragon 870

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и Qualcomm Snapdragon 870 (Adreno 650). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 980
  • Выше частота графического ускорителя (на 7%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 870
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Набирает существенно больше (на 75%) баллов в AnTuTu 9 – 684K vs 391K
  • На 45% выше частота процессора (3200 против 2200 МГц)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 980
vs
Snapdragon 870

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 980
391846
Snapdragon 870 +75%
684184
CPU 124952 189629
GPU 98562 239863
Memory 67798 105344
UX 95757 142979
Total score 391846 684184
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 980
700
Snapdragon 870 +45%
1013
Multi-Core Score
Exynos 980
1882
Snapdragon 870 +83%
3437
Image compression - 180.6 Mpixels/s
Face detection - 25.25 images/s
Speech recognition - 54.7 words/s
Machine learning - 56.95 images/s
Camera shooting - 28 images/s
HTML 5 - 3 Mnodes/s
SQLite - 989.1 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 88 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 59 FPS
[Ultra]
Fortnite - 27 FPS
[Ultra]
Shadowgun Legends - 102 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 107 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 49 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Black Shark 4
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 980 и Snapdragon 870

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 1x 3.2 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 3200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 1 КБ
Кэш L2 - 1.8 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 8 нм 7 нм
TDP 9 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G76MP5 Adreno 650
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 720 МГц 675 МГц
Вычислительных блоков 5 2
Шейдерных блоков 80 512
FLOPS 576 Гфлопс 1372 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 44 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 698
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 1x 200МП, 2x 25МП
Запись видео 4K при 120FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 X55
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 2500 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Январь 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели - SM8250-AC
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 980 Сайт Qualcomm Snapdragon 870

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