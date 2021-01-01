Exynos 980 против Snapdragon 870
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и Qualcomm Snapdragon 870 (Adreno 650). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
49
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
33
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
70
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
50
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 980
- Выше частота графического ускорителя (на 7%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 870
- Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Набирает существенно больше (на 75%) баллов в AnTuTu 9 – 684K vs 391K
- На 45% выше частота процессора (3200 против 2200 МГц)
- Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|124952
|189629
|GPU
|98562
|239863
|Memory
|67798
|105344
|UX
|95757
|142979
|Total score
|391846
|684184
GeekBench 5
Single-Core Score
700
Snapdragon 870 +45%
1013
Multi-Core Score
1882
Snapdragon 870 +83%
3437
|Image compression
|-
|180.6 Mpixels/s
|Face detection
|-
|25.25 images/s
|Speech recognition
|-
|54.7 words/s
|Machine learning
|-
|56.95 images/s
|Camera shooting
|-
|28 images/s
|HTML 5
|-
|3 Mnodes/s
|SQLite
|-
|989.1 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|-
|88 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|59 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|27 FPS
[Ultra]
|Shadowgun Legends
|-
|102 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|-
|107 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|49 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Xiaomi Black Shark 4
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 980 и Snapdragon 870
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|1x 3.2 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|3200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|-
|1 КБ
|Кэш L2
|-
|1.8 МБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
|TDP
|9 Вт
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76MP5
|Adreno 650
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|720 МГц
|675 МГц
|Вычислительных блоков
|5
|2
|Шейдерных блоков
|80
|512
|FLOPS
|576 Гфлопс
|1372 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|2750 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 44 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 698
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.0, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 20МП
|1x 200МП, 2x 25МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|X55
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2550 Мбит/с
|До 2500 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1280 Мбит/с
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Январь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|-
|SM8250-AC
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 980
|Сайт Qualcomm Snapdragon 870
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