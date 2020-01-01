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Exynos 980 против Snapdragon 888

Exynos 980
Exynos 980
VS
Snapdragon 888
Snapdragon 888

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и Qualcomm Snapdragon 888 (Adreno 660). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888
  • Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 8 – 703K vs 334K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
  • На 29% выше частота процессора (2840 против 2200 МГц
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 980
700
Snapdragon 888 +62%
1136
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 980
1877
Snapdragon 888 +97%
3704
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 980
334408
Snapdragon 888 +110%
703647

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 980 и Snapdragon 888

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.84 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2840 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.4-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 8 нм 5 нм
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali G76MP5 Adreno 660
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 720 МГц 700 МГц
Вычислительных блоков 5 -
Шейдерных блоков 80 -
FLOPS 576 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 50 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 780
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 1x 200МП, 2x 25МП
Запись видео 4K при 120FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 X60
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 2500 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Декабрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 980 Сайт Qualcomm Snapdragon 888

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