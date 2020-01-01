Exynos 980 против Snapdragon 888
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и Qualcomm Snapdragon 888 (Adreno 660). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
50
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
39
100
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
73
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
53
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888
- Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 8 – 703K vs 334K
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
- На 29% выше частота процессора (2840 против 2200 МГц
- Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
700
Snapdragon 888 +62%
1136
Geekbench 5 (многоядерный)
1877
Snapdragon 888 +97%
3704
AnTuTu Benchmark 8
334408
Snapdragon 888 +110%
703647
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 980 и Snapdragon 888
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.84 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2840 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.4-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|8 нм
|5 нм
|TDP
|9 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76MP5
|Adreno 660
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|720 МГц
|700 МГц
|Вычислительных блоков
|5
|-
|Шейдерных блоков
|80
|-
|FLOPS
|576 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 50 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 780
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.0, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 20МП
|1x 200МП, 2x 25МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|8K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|X60
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2550 Мбит/с
|До 2500 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1280 Мбит/с
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Декабрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 980
|Сайт Qualcomm Snapdragon 888
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