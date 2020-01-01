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Exynos 980 против Exynos 1080

Exynos 980
Exynos 980
VS
Exynos 1080
Exynos 1080

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и Exynos 1080 (Mali-G78 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • Набирает существенно больше (на 92%) баллов в AnTuTu 8 – 641K vs 334K
  • Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
  • На 27% выше частота процессора (2800 против 2200 МГц
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 980
700
Exynos 1080 +23%
860
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 980
1877
Exynos 1080 +58%
2970
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 980
334408
Exynos 1080 +92%
641417

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 980 и Exynos 1080

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A -
Техпроцесс 8 нм 5 нм
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali G76MP5 Mali-G78 MP10
Архитектура Bifrost Valhall 2
Частота GPU 720 МГц -
Вычислительных блоков 5 -
Шейдерных блоков 80 -
FLOPS 576 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Объем До 8 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Processor
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 1x 200МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Ноябрь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 980 Сайт Samsung Exynos 1080

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Комментарии

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