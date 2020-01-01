Exynos 980 против Exynos 1080
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и Exynos 1080 (Mali-G78 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
50
81
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
39
75
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
73
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
54
82
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1080
- Набирает существенно больше (на 92%) баллов в AnTuTu 8 – 641K vs 334K
- Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
- На 27% выше частота процессора (2800 против 2200 МГц
- Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
700
Exynos 1080 +23%
860
Geekbench 5 (многоядерный)
1877
Exynos 1080 +58%
2970
AnTuTu Benchmark 8
334408
Exynos 1080 +92%
641417
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 980 и Exynos 1080
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|-
|Техпроцесс
|8 нм
|5 нм
|TDP
|9 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76MP5
|Mali-G78 MP10
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall 2
|Частота GPU
|720 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|5
|-
|Шейдерных блоков
|80
|-
|FLOPS
|576 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Processor
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 20МП
|1x 200МП, 2x 32МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2550 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1280 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Ноябрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 980
|Сайт Samsung Exynos 1080
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