Exynos 980 против Exynos 2100
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и Exynos 2100 (Mali-G78 MP22). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
50
91
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
39
77
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
73
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
53
87
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 2100
- Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 667K vs 334K
- Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
- На 32% выше частота процессора (2900 против 2200 МГц
- Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
700
Exynos 2100 +58%
1109
Geekbench 5 (многоядерный)
1877
Exynos 2100 +101%
3776
AnTuTu Benchmark 8
334408
Exynos 2100 +100%
667464
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 980 и Exynos 2100
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2900 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.4-A
|Техпроцесс
|8 нм
|5 нм
|TDP
|9 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76MP5
|Mali-G78 MP22
|Архитектура
|Bifrost
|Vallhall 2
|Частота GPU
|720 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|5
|22
|Шейдерных блоков
|80
|352
|FLOPS
|576 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Ys
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|4096 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 20МП
|-
|Запись видео
|4K при 120FPS
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|8K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9, VC-1
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|-
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2550 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 1280 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Декабрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 980
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1