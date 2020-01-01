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Exynos 980 против Exynos 2100

Exynos 980
Exynos 980
VS
Exynos 2100
Exynos 2100

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и Exynos 2100 (Mali-G78 MP22). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2100
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 667K vs 334K
  • Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
  • На 32% выше частота процессора (2900 против 2200 МГц
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 980
700
Exynos 2100 +58%
1109
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 980
1877
Exynos 2100 +101%
3776
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 980
334408
Exynos 2100 +100%
667464

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 980 и Exynos 2100

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2900 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.4-A
Техпроцесс 8 нм 5 нм
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali G76MP5 Mali-G78 MP22
Архитектура Bifrost Vallhall 2
Частота GPU 720 МГц -
Вычислительных блоков 5 22
Шейдерных блоков 80 352
FLOPS 576 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Шина 2x 32 Бит -
Объем До 8 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Ys
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 4096 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 120FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9, VC-1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с -
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Декабрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 980 -

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Комментарии

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