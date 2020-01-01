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Exynos 980 против Exynos 880

Exynos 980
Exynos 980
VS
Exynos 880
Exynos 880

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и Exynos 880 (Mali G76 MP5). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 980
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
  • Набирает больше (на 15%) баллов в AnTuTu 8 – 332K vs 290K
Преимущества Samsung Exynos 880
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 980 +5%
696
Exynos 880
666
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 980 +3%
1883
Exynos 880
1825
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 980 +15%
332752
Exynos 880
290576

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 980 и Exynos 880

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 8 нм 8 нм

Графический ускоритель

GPU Mali G76MP5 Mali G76 MP5
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 720 МГц -
Ядер 5 5
Количество ALU 80 80
FLOPS 576 Гфлопс 576 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 1x 64МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 Exynos 5123
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 2550 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 1280 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Май 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 980 Сайт Samsung Exynos 880

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Комментарии

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