Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 980 vs Exynos 8895 – что лучше?

Exynos 980 против Exynos 8895

Exynos 980
VS
Exynos 8895
Exynos 980
Exynos 8895

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и Exynos 8895 (Mali-G71 MP20). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 980
  • Набирает существенно больше (на 90%) баллов в AnTuTu 8 – 329K vs 173K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
  • Показывает на 65% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)
  • На 5% выше частота процессора (2314 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 980
vs
Exynos 8895

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 980 +90%
329545
Exynos 8895
173156
CPU 120146 58492
GPU 88635 54965
Memory 62029 29058
UX 62998 32663
Total score 329545 173156
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 980 +80%
683
Exynos 8895
379
Multi-Core Score
Exynos 980 +19%
1846
Exynos 8895
1556
Image compression - 99.55 Mpixels/s
Face detection - 14.55 images/s
Speech recognition - 26.3 words/s
Machine learning - 20.35 images/s
Camera shooting - 15.55 images/s
HTML 5 - 1.52 Mnodes/s
SQLite - 475.7 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 980 и Exynos 8895

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2314 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Количество транзисторов - 3 млрд.
TDP 9 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G76MP5 Mali-G71 MP20
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 720 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 5 20
Шейдерных блоков 80 320
FLOPS 576 Гфлопс 349 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 29 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 4096 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 1x 28МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 192 kHz/24 bit

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 16
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Февраль 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 980 Сайт Samsung Exynos 8895

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
8 (88.9%)
1 (11.1%)
Всего проголосовало: 9

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Exynos 980 против Qualcomm Snapdragon 730
2. Samsung Exynos 980 против Qualcomm Snapdragon 865
3. Samsung Exynos 980 против Qualcomm Snapdragon 855
4. Samsung Exynos 980 против Exynos 9825
5. Samsung Exynos 980 против Exynos 990
6. Samsung Exynos 8895 против Qualcomm Snapdragon 730
7. Samsung Exynos 8895 против Exynos 9611
8. Samsung Exynos 8895 против Qualcomm Snapdragon 765G
9. Samsung Exynos 8895 против Qualcomm Snapdragon 855
10. Samsung Exynos 8895 против Qualcomm Snapdragon 665

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Exynos 8895 с Exynos 980, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях