Exynos 980 против Exynos 8895
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и Exynos 8895 (Mali-G71 MP20). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
49
33
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
33
19
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
73
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
51
35
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 980
- Набирает существенно больше (на 90%) баллов в AnTuTu 8 – 329K vs 173K
- Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
- Показывает на 65% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 8895
- Выше частота графического ускорителя (на 25%)
- На 5% выше частота процессора (2314 против 2200 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|120146
|58492
|GPU
|88635
|54965
|Memory
|62029
|29058
|UX
|62998
|32663
|Total score
|329545
|173156
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 980 +80%
683
379
Multi-Core Score
Exynos 980 +19%
1846
1556
|Image compression
|-
|99.55 Mpixels/s
|Face detection
|-
|14.55 images/s
|Speech recognition
|-
|26.3 words/s
|Machine learning
|-
|20.35 images/s
|Camera shooting
|-
|15.55 images/s
|HTML 5
|-
|1.52 Mnodes/s
|SQLite
|-
|475.7 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 980 и Exynos 8895
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2314 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|3 млрд.
|TDP
|9 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76MP5
|Mali-G71 MP20
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|720 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|5
|20
|Шейдерных блоков
|80
|320
|FLOPS
|576 Гфлопс
|349 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 29 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|4096 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 20МП
|1x 28МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|192 kHz/24 bit
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 16
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2550 Мбит/с
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1280 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Февраль 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 980
|Сайт Samsung Exynos 8895
Опрос
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