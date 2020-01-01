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Exynos 980 против Exynos 9609

Exynos 980
Exynos 980
VS
Exynos 9609
Exynos 9609

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и Exynos 9609 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 980
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 76%) баллов в AnTuTu 8 – 332K vs 189K
  • Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 9609
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 980 +108%
696
Exynos 9609
335
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 980 +49%
1883
Exynos 9609
1260
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 980 +76%
332752
Exynos 9609
189103

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 980 и Exynos 9609

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Количество транзисторов - 3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76MP5 Mali-G72 MP3
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 720 МГц 850 МГц
Ядер 5 3
Количество ALU 80 -
FLOPS 576 Гфлопс 259 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Май 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 980 Сайт Samsung Exynos 9609

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Комментарии

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