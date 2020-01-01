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Exynos 9810 против A14 Bionic

Exynos 9810
Exynos 9810
VS
A14 Bionic
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 9810 (Mali-G72MP18) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 82%) баллов в AnTuTu 8 – 579K vs 318K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже
  • На 7% выше частота процессора (3100 против 2900 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9810
691
A14 Bionic +132%
1601
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9810
2022
A14 Bionic +104%
4133
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9810
318011
A14 Bionic +82%
579122

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.1 ГГц – Lightning
4x 1.8 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2900 МГц 3100 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.4-A
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. 11.8 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Apple GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 850 МГц -
Ядер 18 4
FLOPS 658 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1800 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП -
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 19 -
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 200 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Сентябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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