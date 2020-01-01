Exynos 9810 против Kirin 810
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и HiSilicon Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
54
51
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
55
42
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
74
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
58
55
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9810
- На 32% выше частота процессора (2900 против 2200 МГц
- Показывает на 19% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества HiSilicon Kirin 810
- Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9810 +13%
691
610
Geekbench 5 (многоядерный)
2022
2022
AnTuTu Benchmark 8
318011
Kirin 810 +1%
322421
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2900 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|5.3 млрд.
|6.9 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72MP18
|Mali-G52 MP6
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|850 МГц
|820 МГц
|Ядер
|18
|6
|FLOPS
|658 Гфлопс
|551 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Shannon 360 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 19
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2018 года
|Июнь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9810
|-
Опрос
19 (50%)
19 (50%)
Всего проголосовало: 38
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