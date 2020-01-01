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Exynos 9810 против Kirin 820

Exynos 9810
Exynos 9810
VS
Kirin 820
Kirin 820

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и Hisilicon Kirin 820 (Mali G-57 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • На 23% выше частота процессора (2900 против 2360 МГц
  • Показывает на 1% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества Hisilicon Kirin 820
  • Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • На 18% выше пропускная способность памяти (31.78 против 26.82 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 19%) баллов в AnTuTu 8 – 378K vs 318K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9810 +6%
691
Kirin 820
650
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9810
2022
Kirin 820 +26%
2552
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9810
318011
Kirin 820 +19%
378589

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Kirin 820

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Mali G-57 MP6
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 850 МГц -
Ядер 18 6
FLOPS 658 Гфлопс 652 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП -
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 22
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1600 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Март 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 -

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