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Exynos 9810 против Kirin 9000

Exynos 9810
Exynos 9810
VS
Kirin 9000
Kirin 9000

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и HiSilicon Kirin 9000 (Mali-G78 MP24). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 69%) баллов в AnTuTu 8 – 529K vs 313K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
  • На 64% выше пропускная способность памяти (44 против 26.82 Гбит/с)
  • На 8% выше частота процессора (3130 против 2900 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9810
678
Kirin 9000 +33%
902
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9810
1986
Kirin 9000 +62%
3220
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9810
313747
Kirin 9000 +69%
529116

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Kirin 9000

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 3130 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. 15.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Mali-G78 MP24
Архитектура Bifrost Valhall 2
Частота GPU 850 МГц -
Ядер 18 24
FLOPS 658 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1800 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да AI accelerator
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП -
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 19 -
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 200 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Октябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 -

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