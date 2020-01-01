Exynos 9810 против Kirin 9000
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и HiSilicon Kirin 9000 (Mali-G78 MP24). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
51
77
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
37
63
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
91
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
50
76
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
- Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 69%) баллов в AnTuTu 8 – 529K vs 313K
- Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
- На 64% выше пропускная способность памяти (44 против 26.82 Гбит/с)
- На 8% выше частота процессора (3130 против 2900 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
678
Kirin 9000 +33%
902
Geekbench 5 (многоядерный)
1986
Kirin 9000 +62%
3220
AnTuTu Benchmark 8
313747
Kirin 9000 +69%
529116
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2900 МГц
|3130 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|5.3 млрд.
|15.3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72MP18
|Mali-G78 MP24
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall 2
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|Ядер
|18
|24
|FLOPS
|658 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1800 МГц
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|До 44 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|AI accelerator
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|-
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Shannon 360 LTE
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 19
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2018 года
|Октябрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9810
|-
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