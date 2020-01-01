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Exynos 9810 против Kirin 950

Exynos 9810
Exynos 9810
VS
Kirin 950
Kirin 950

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и HiSilicon Kirin 950 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • Показывает в 5.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
  • На 21% выше частота процессора (2900 против 2400 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • Лучшая архитектура набора команд
  • На 5% выше пропускная способность памяти (26.82 против 25.6 Гбит/с)
Преимущества HiSilicon Kirin 950
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9810 +104%
691
Kirin 950
339
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9810 +57%
2022
Kirin 950
1287
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9810
318011
Kirin 950
н/д

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Kirin 950

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 10 нм 16 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Mali-T880 MP4
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 850 МГц 900 МГц
Ядер 18 4
FLOPS 658 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц -
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Ноябрь 2015 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 -

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Комментарии

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