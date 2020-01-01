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Exynos 9810 против Kirin 960

Exynos 9810
Exynos 9810
VS
Kirin 960
Kirin 960

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 45%) баллов в AnTuTu 8 – 318K vs 218K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • На 23% выше частота процессора (2900 против 2360 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.3)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 960
  • Выше частота графического ускорителя (на 22%)
  • На 7% выше пропускная способность памяти (28.8 против 26.82 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9810 +82%
691
Kirin 960
380
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9810 +27%
2022
Kirin 960
1593
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9810 +45%
318011
Kirin 960
218909

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Kirin 960

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 4 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 10 нм 16 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Mali-G71 MP8
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 850 МГц 1037 МГц
Ядер 18 8
FLOPS 658 Гфлопс 282 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.3

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1800 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 28.8 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Октябрь 2016 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 -

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