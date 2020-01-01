Exynos 9810 против Kirin 960
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
54
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
55
27
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
42
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
57
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9810
- Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 45%) баллов в AnTuTu 8 – 318K vs 218K
- Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
- На 23% выше частота процессора (2900 против 2360 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.3)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 960
- Выше частота графического ускорителя (на 22%)
- На 7% выше пропускная способность памяти (28.8 против 26.82 Гбит/с)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9810 +82%
691
380
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9810 +27%
2022
1593
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9810 +45%
318011
218909
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2900 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|4 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|5.3 млрд.
|4 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72MP18
|Mali-G71 MP8
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|1037 МГц
|Ядер
|18
|8
|FLOPS
|658 Гфлопс
|282 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11.3
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1800 МГц
|1800 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|До 28.8 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|2x 16МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Shannon 360 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 19
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2018 года
|Октябрь 2016 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9810
|-
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