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Exynos 9810 против Kirin 980

Exynos 9810
Exynos 9810
VS
Kirin 980
Kirin 980

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
  • На 12% выше частота процессора (2900 против 2600 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 980
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Набирает больше (на 27%) баллов в AnTuTu 8 – 403K vs 318K
  • На 18% выше пропускная способность памяти (31.78 против 26.82 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • Показывает на 5% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9810
691
Kirin 980 +1%
696
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9810
2022
Kirin 980 +23%
2486
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9810
318011
Kirin 980 +27%
403506

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Kirin 980

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Mali G76 MP10
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 850 МГц 720 МГц
Ядер 18 10
FLOPS 658 Гфлопс 691 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Август 2018 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 Сайт HiSilicon Kirin 980

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23 (35.9%)
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Комментарии

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