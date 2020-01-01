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Exynos 9810 против Kirin 990 (4G)

Exynos 9810
Exynos 9810
VS
Kirin 990 (4G)
Kirin 990 (4G)

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и HiSilicon Kirin 990 (4G) (Mali G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • Выше частота графического ускорителя (на 42%)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (4G)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Набирает больше (на 36%) баллов в AnTuTu 8 – 434K vs 318K
  • Показывает на 17% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 18% выше пропускная способность памяти (31.78 против 26.82 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9810
2022
Kirin 990 (4G) +52%
3075
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9810
318011
Kirin 990 (4G) +36%
434078

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Kirin 990 (4G)

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.09 ГГц – Cortex-A76
4x 1.86 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2860 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L2 - 512 КБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. 8 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Mali G76 MP16
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 850 МГц 600 МГц
Ядер 18 16
FLOPS 658 Гфлопс 768 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Da Vinci
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП -
Запись видео 4K при 120FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VC-1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Октябрь 2019 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 Сайт HiSilicon Kirin 990 (4G)

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Комментарии

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