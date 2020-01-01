Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 9810 vs Kirin 985 – что лучше?

Exynos 9810 против Kirin 985

Exynos 9810
Exynos 9810
VS
Kirin 985
Kirin 985

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и Hisillicon Kirin 985 (Mali-G77 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • На 12% выше частота процессора (2900 против 2580 МГц
  • Показывает на 1% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества Hisillicon Kirin 985
  • Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • На 27% выше пропускная способность памяти (34.1 против 26.82 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 23%) баллов в AnTuTu 8 – 392K vs 318K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9810
2022
Kirin 985
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9810
318011
Kirin 985 +23%
392336

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Kirin 985

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2580 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Mali-G77 MP8
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 850 МГц -
Ядер 18 8
FLOPS 658 Гфлопс 652 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 22
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1277 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 177 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Апрель 2020 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
3 (30%)
7 (70%)
Всего проголосовало: 10

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 985 с Exynos 9810, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях