Exynos 9810 против Kirin 985
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и Hisillicon Kirin 985 (Mali-G77 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
66
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
55
60
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
67
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9810
- На 12% выше частота процессора (2900 против 2580 МГц
- Показывает на 1% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества Hisillicon Kirin 985
- Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
- Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
- На 27% выше пропускная способность памяти (34.1 против 26.82 Гбит/с)
- Набирает больше (на 23%) баллов в AnTuTu 8 – 392K vs 318K
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
691
Geekbench 5 (многоядерный)
2022
AnTuTu Benchmark 8
318011
Kirin 985 +23%
392336
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2900 МГц
|2580 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|5.3 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72MP18
|Mali-G77 MP8
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|Ядер
|18
|8
|FLOPS
|658 Гфлопс
|652 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3120 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Shannon 360 LTE
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 19
|LTE Cat. 22
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 1277 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 177 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2018 года
|Апрель 2020 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9810
|-
Опрос
3 (30%)
7 (70%)
Всего проголосовало: 10
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