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Exynos 9810 против Dimensity 1000L

Exynos 9810
Exynos 9810
VS
Dimensity 1000L
Dimensity 1000L

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и MediaTek Dimensity 1000L (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • На 12% выше частота процессора (2900 против 2600 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 1000L
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 339K vs 318K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9810
318011
Dimensity 1000L +7%
339319

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Dimensity 1000L

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Mali-G77 MC9
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Ядер 18 9
FLOPS 658 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE Mediatek M70
Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Ноябрь 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - MT6885Z
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 Сайт MediaTek Dimensity 1000L

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Комментарии

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