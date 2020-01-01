Exynos 9810 против Dimensity 1000L
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и MediaTek Dimensity 1000L (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
58
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
55
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
59
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9810
- На 12% выше частота процессора (2900 против 2600 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 1000L
- Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
- Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 339K vs 318K
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
691
Geekbench 5 (многоядерный)
2022
AnTuTu Benchmark 8
318011
Dimensity 1000L +7%
339319
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2900 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|5.3 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72MP18
|Mali-G77 MC9
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|850 МГц
|850 МГц
|Ядер
|18
|9
|FLOPS
|658 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3200 x 1800
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 80МП, 2x 32МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Shannon 360 LTE
|Mediatek M70
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 19
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2018 года
|Ноябрь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6885Z
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9810
|Сайт MediaTek Dimensity 1000L
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