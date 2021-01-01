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Exynos 9810 против Dimensity 1100

Exynos 9810
Exynos 9810
VS
Dimensity 1100
Dimensity 1100

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и MediaTek Dimensity 1100 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • На 12% выше частота процессора (2900 против 2600 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 1100
  • Набирает существенно больше (на 81%) баллов в AnTuTu 8 – 581K vs 322K
  • Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 10 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9810
vs
Dimensity 1100

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9810
322031
Dimensity 1100 +81%
581794
CPU 104047 -
GPU 124265 -
Memory 46604 -
UX 41080 -
Total score 322031 581794

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 115.35 Mpixels/s -
Face detection 23.8 images/s -
Speech recognition 46.95 words/s -
Machine learning 48.25 images/s -
Camera shooting 17.45 images/s -
HTML 5 2.02 Mnodes/s -
SQLite 633.2 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Dimensity 1100

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 10 нм 6 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. -
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Mali-G77 MC9
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 572 МГц -
Вычислительных блоков 18 9
Шейдерных блоков 288 -
FLOPS 658 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 4266 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 19 -
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 200 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Январь 2021 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 Сайт MediaTek Dimensity 1100

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Комментарии

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