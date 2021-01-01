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Exynos 9810 против Dimensity 810

Exynos 9810
VS
Dimensity 810
Exynos 9810
Dimensity 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и MediaTek Dimensity 810 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • Показывает в 3.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 2 МБ больше кэша третьего уровня
  • На 57% выше пропускная способность памяти (26.82 против 17.07 Гбит/с)
  • На 21% выше частота процессора (2900 против 2400 МГц)
  • Набирает немного больше (на 8%) баллов в AnTuTu 9 – 417K vs 387K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 810
  • Более новый - выпущен на 3 года и 8 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 10 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 49%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9810
vs
Dimensity 810

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9810 +8%
417888
Dimensity 810
387476
CPU 111745 113696
GPU 140381 85477
Memory 72698 76385
UX 90338 105966
Total score 417888 387476
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 9810 +11%
693
Dimensity 810
626
Multi-Core Score
Exynos 9810 +6%
2048
Dimensity 810
1932
Image compression 115.35 Mpixels/s -
Face detection 23.8 images/s -
Speech recognition 46.95 words/s -
Machine learning 48.25 images/s -
Camera shooting 17.45 images/s -
HTML 5 2.02 Mnodes/s -
SQLite 633.2 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Dimensity 810

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 4 МБ 2 МБ
Техпроцесс 10 нм 6 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. 12 млрд.
TDP 5 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Mali-G57 MC2
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 572 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 18 2
Шейдерных блоков 288 32
FLOPS 658 Гфлопс 208 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 200 Мбит/с -
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Август 2021 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели S5E9810 MT6833V
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 Сайт MediaTek Dimensity 810

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