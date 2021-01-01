Exynos 9810 против Dimensity 810
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и MediaTek Dimensity 810 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
43
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
57
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9810
- Показывает в 3.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 2 МБ больше кэша третьего уровня
- На 57% выше пропускная способность памяти (26.82 против 17.07 Гбит/с)
- На 21% выше частота процессора (2900 против 2400 МГц)
- Набирает немного больше (на 8%) баллов в AnTuTu 9 – 417K vs 387K
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 810
- Более новый - выпущен на 3 года и 8 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (6 против 10 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 49%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|111745
|113696
|GPU
|140381
|85477
|Memory
|72698
|76385
|UX
|90338
|105966
|Total score
|417888
|387476
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 9810 +11%
693
626
Multi-Core Score
Exynos 9810 +6%
2048
1932
|Image compression
|115.35 Mpixels/s
|-
|Face detection
|23.8 images/s
|-
|Speech recognition
|46.95 words/s
|-
|Machine learning
|48.25 images/s
|-
|Camera shooting
|17.45 images/s
|-
|HTML 5
|2.02 Mnodes/s
|-
|SQLite
|633.2 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Dimensity 810
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2900 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|2 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
|Количество транзисторов
|5.3 млрд.
|12 млрд.
|TDP
|5 Вт
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72MP18
|Mali-G57 MC2
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|572 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|18
|2
|Шейдерных блоков
|288
|32
|FLOPS
|658 Гфлопс
|208 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|Shannon 360 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 19
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2018 года
|Август 2021 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|S5E9810
|MT6833V
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9810
|Сайт MediaTek Dimensity 810
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