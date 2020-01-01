Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 9810 vs Dimensity 820 – что лучше?

Exynos 9810 против Dimensity 820

Exynos 9810
Exynos 9810
VS
Dimensity 820
Dimensity 820

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и MediaTek Dimensity 820 ( Mali-G57 MC5). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • Показывает в 9.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 57% выше пропускная способность памяти (26.82 против 17.07 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 31%)
  • На 12% выше частота процессора (2900 против 2600 МГц
Преимущества MediaTek Dimensity 820
  • Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Набирает больше (на 28%) баллов в AnTuTu 8 – 406K vs 318K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9810
2022
Dimensity 820 +32%
2678
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9810
318011
Dimensity 820 +28%
406574

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Dimensity 820

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.6 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Mali-G57 MC5
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
Ядер 18 5
FLOPS 658 Гфлопс 70 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Май 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - MT6875
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 Сайт MediaTek Dimensity 820

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
2 (22.2%)
7 (77.8%)
Всего проголосовало: 9

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Dimensity 820 с Exynos 9810, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях