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Exynos 9810 против Dimensity 900

Exynos 9810
VS
Dimensity 900
Exynos 9810
Dimensity 900

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и MediaTek Dimensity 900 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • На 21% выше частота процессора (2900 против 2400 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 900
  • Более новый - выпущен на 3 года и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 10 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 52%) баллов в AnTuTu 8 – 487K vs 320K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9810
vs
Dimensity 900

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9810
320231
Dimensity 900 +52%
487978
CPU 104047 -
GPU 124265 -
Memory 46604 -
UX 41080 -
Total score 320231 487978

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 115.35 Mpixels/s -
Face detection 23.8 images/s -
Speech recognition 46.95 words/s -
Machine learning 48.25 images/s -
Camera shooting 17.45 images/s -
HTML 5 2.02 Mnodes/s -
SQLite 633.2 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Dimensity 900

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 10 нм 6 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. -
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Mali-G68 MC4
Архитектура Bifrost Valhall 2
Частота GPU 572 МГц -
Вычислительных блоков 18 4
Шейдерных блоков 288 -
FLOPS 658 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1800 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 19 -
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 200 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Май 2021 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - MT6877
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 Сайт MediaTek Dimensity 900

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Комментарии

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