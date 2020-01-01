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Exynos 9810 против Helio G70

Exynos 9810
Exynos 9810
VS
Helio G70
Helio G70

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и MediaTek Helio G70 (Mali-G52 2EEMC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • На 3 МБ больше кэша третьего уровня
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (26.82 против 13.41 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 62%) баллов в AnTuTu 8 – 318K vs 196K
  • На 45% выше частота процессора (2900 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G70
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9810 +90%
691
Helio G70
364
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9810 +59%
2022
Helio G70
1273
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9810 +62%
318011
Helio G70
196665

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Helio G70

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L2 - 320 КБ
Кэш L3 4 МБ 1 МБ
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Mali-G52 2EEMC2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 850 МГц 820 МГц
Ядер 18 2
FLOPS 658 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1800 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 13.41 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Январь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 Сайт MediaTek Helio G70

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Комментарии

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