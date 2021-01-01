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Exynos 9810 против Helio G88

Exynos 9810
VS
Helio G88
Exynos 9810
Helio G88

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • Набирает существенно больше (на 63%) баллов в AnTuTu 8 – 315K vs 192K
  • На 45% выше частота процессора (2900 против 2000 МГц)
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Более новый - выпущен на 3 года и 6 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 75%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9810
vs
Helio G88

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9810 +63%
315336
Helio G88
192977
CPU 104047 74619
GPU 124265 33985
Memory 46604 42103
UX 41080 43577
Total score 315336 192977
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 9810 +101%
672
Helio G88
335
Multi-Core Score
Exynos 9810 +55%
2005
Helio G88
1290
Image compression 115.35 Mpixels/s -
Face detection 23.8 images/s -
Speech recognition 46.95 words/s -
Machine learning 48.25 images/s -
Camera shooting 17.45 images/s -
HTML 5 2.02 Mnodes/s -
SQLite 633.2 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Helio G88

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. -
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Mali-G52 MC2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 572 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 18 2
Шейдерных блоков 288 32
FLOPS 658 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1800 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Июнь 2021 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 Сайт MediaTek Helio G88

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Комментарии

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