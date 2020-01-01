Exynos 9810 против Helio P95
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и MediaTek Helio P95 (PowerVR GM9446). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
54
36
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
37
26
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
51
39
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9810
- Показывает в 5.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 93% выше пропускная способность памяти (26.82 против 13.91 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 50%) баллов в AnTuTu 8 – 318K vs 212K
- На 32% выше частота процессора (2900 против 2200 МГц
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
Преимущества MediaTek Helio P95
- Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
- Выше частота графического ускорителя (на 14%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9810 +73%
691
399
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9810 +34%
2022
1512
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9810 +50%
318011
212025
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2900 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|5.3 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72MP18
|PowerVR GM9446
|Архитектура
|Bifrost
|PowerVR Rogue
|Частота GPU
|850 МГц
|970 МГц
|Ядер
|18
|3
|FLOPS
|658 Гфлопс
|124 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|До 13.91 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|APU 2.0
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Shannon 360 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 19
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2018 года
|Февраль 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9810
|Сайт MediaTek Helio P95
Опрос
6 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 6