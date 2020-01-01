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Exynos 9810 против Snapdragon 625

Exynos 9810
Exynos 9810
VS
Snapdragon 625
Snapdragon 625

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и Qualcomm Snapdragon 625 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • Показывает в 5.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 3.6 раза выше пропускная способность памяти (26.82 против 7.46 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • На 45% выше частота процессора (2900 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 31%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9810 +304%
691
Snapdragon 625
171
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9810 +96%
2022
Snapdragon 625
1032
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Snapdragon 625

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Adreno 506
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
Ядер 18 -
Количество ALU - 96
FLOPS 658 Гфлопс 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1800 МГц 933 МГц
Шина 4x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 7.46 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 546
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 24МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE X9
Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Февраль 2016 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - MSM8953
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 Сайт Qualcomm Snapdragon 625

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Комментарии

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