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Exynos 9810 против Snapdragon 660

Exynos 9810
Exynos 9810
VS
Snapdragon 660
Snapdragon 660

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и Qualcomm Snapdragon 660 (Adreno 512). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • Показывает в 3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 318K vs 157K
  • На 80% выше пропускная способность памяти (26.82 против 14.9 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • На 32% выше частота процессора (2900 против 2200 МГц
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9810 +104%
691
Snapdragon 660
339
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9810 +53%
2022
Snapdragon 660
1319
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9810 +101%
318011
Snapdragon 660
157824

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Snapdragon 660

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. 1.75 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Adreno 512
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Ядер 18 -
Количество ALU - 128
FLOPS 658 Гфлопс 217 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 680
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE X12
Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Май 2017 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SDM660
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 Сайт Qualcomm Snapdragon 660

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