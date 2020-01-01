Exynos 9810 против Snapdragon 660
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и Qualcomm Snapdragon 660 (Adreno 512). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
54
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
55
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
57
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9810
- Показывает в 3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 318K vs 157K
- На 80% выше пропускная способность памяти (26.82 против 14.9 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
- На 32% выше частота процессора (2900 против 2200 МГц
- Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9810 +104%
691
339
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9810 +53%
2022
1319
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9810 +101%
318011
157824
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2900 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|5.3 млрд.
|1.75 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72MP18
|Adreno 512
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 500
|Частота GPU
|850 МГц
|850 МГц
|Ядер
|18
|-
|Количество ALU
|-
|128
|FLOPS
|658 Гфлопс
|217 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1800 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 680
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|Shannon 360 LTE
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 19
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2018 года
|Май 2017 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SDM660
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9810
|Сайт Qualcomm Snapdragon 660
Опрос
7 (87.5%)
1 (12.5%)
Всего проголосовало: 8
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