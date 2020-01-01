Exynos 9810 против Snapdragon 665
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и Qualcomm Snapdragon 665 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
54
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
55
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
57
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9810
- Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 80% выше пропускная способность памяти (26.82 против 14.9 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 77%) баллов в AnTuTu 8 – 315K vs 178K
- На 32% выше частота процессора (2900 против 2200 МГц
- Меньший размер транзистора (10 против 11 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 665
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
- Выше частота графического ускорителя (на 5%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|104047
|71698
|GPU
|124265
|33657
|Memory
|46604
|42670
|UX
|41080
|32113
|Total score
|315954
|178230
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 9810 +118%
688
315
Multi-Core Score
Exynos 9810 +50%
2028
1356
|Image compression
|115.35 Mpixels/s
|87.65 Mpixels/s
|Face detection
|23.8 images/s
|12.2 images/s
|Speech recognition
|46.95 words/s
|21.45 words/s
|Machine learning
|48.25 images/s
|16.65 images/s
|Camera shooting
|17.45 images/s
|10.9 images/s
|HTML 5
|2.02 Mnodes/s
|1.8 Mnodes/s
|SQLite
|633.2 Krows/s
|468 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|-
|29 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|28 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|27 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|53 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|57 FPS
[Medium]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|30 FPS
[High]
|Смартфон
|-
|Xiaomi Redmi Note 8T
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Snapdragon 665
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2900 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|11 нм
|Количество транзисторов
|5.3 млрд.
|-
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72MP18
|Adreno 610
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|572 МГц
|600 МГц
|Вычислительных блоков
|18
|2
|Шейдерных блоков
|288
|96
|FLOPS
|658 Гфлопс
|273 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 686
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Shannon 360 LTE
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 19
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2018 года
|Апрель 2019 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SM6125
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9810
|Сайт Qualcomm Snapdragon 665
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1