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Exynos 9810 против Snapdragon 665

Exynos 9810
Exynos 9810
VS
Snapdragon 665
Snapdragon 665

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и Qualcomm Snapdragon 665 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 80% выше пропускная способность памяти (26.82 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 77%) баллов в AnTuTu 8 – 315K vs 178K
  • На 32% выше частота процессора (2900 против 2200 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 11 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 665
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 5%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9810
vs
Snapdragon 665

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9810 +77%
315954
Snapdragon 665
178230
CPU 104047 71698
GPU 124265 33657
Memory 46604 42670
UX 41080 32113
Total score 315954 178230

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 9810 +118%
688
Snapdragon 665
315
Multi-Core Score
Exynos 9810 +50%
2028
Snapdragon 665
1356
Image compression 115.35 Mpixels/s 87.65 Mpixels/s
Face detection 23.8 images/s 12.2 images/s
Speech recognition 46.95 words/s 21.45 words/s
Machine learning 48.25 images/s 16.65 images/s
Camera shooting 17.45 images/s 10.9 images/s
HTML 5 2.02 Mnodes/s 1.8 Mnodes/s
SQLite 633.2 Krows/s 468 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 29 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 28 FPS
[Ultra]
Fortnite - 27 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 53 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 57 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 30 FPS
[High]
Смартфон - Xiaomi Redmi Note 8T
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Snapdragon 665

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 10 нм 11 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. -
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Adreno 610
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 572 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков 18 2
Шейдерных блоков 288 96
FLOPS 658 Гфлопс 273 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 686
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE X12
Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Апрель 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SM6125
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 Сайт Qualcomm Snapdragon 665

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Комментарии

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