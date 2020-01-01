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Exynos 9810 против Snapdragon 678

Exynos 9810
Exynos 9810
VS
Snapdragon 678
Snapdragon 678

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и Qualcomm Snapdragon 678 (Adreno 612). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • Показывает на 86% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 80% выше пропускная способность памяти (26.82 против 14.9 Гбит/с)
  • На 45% выше частота процессора (2900 против 2000 МГц
  • Набирает существенно больше (на 46%) баллов в AnTuTu 8 – 317K vs 217K
  • Меньший размер транзистора (10 против 11 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 678
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новый - выпущен на 2 года позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 40%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9810 +45%
2027
Snapdragon 678
1400
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9810 +46%
317051
Snapdragon 678
217188

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Snapdragon 678

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 16 КБ
Кэш L2 - 256 КБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 10 нм 11 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. -
TDP 5 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Adreno 612
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 572 МГц 800 МГц
Вычислительных блоков 18 2
Шейдерных блоков 288 96
FLOPS 658 Гфлопс 354 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 685
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 2x 16МП, 1x 25МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE X12 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Декабрь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SDM678
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 -

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Комментарии

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