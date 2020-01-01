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Exynos 9810 против Snapdragon 732G

Exynos 9810
Exynos 9810
VS
Snapdragon 732G
Snapdragon 732G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и Qualcomm Snapdragon 732G (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • На 3 МБ больше кэша третьего уровня
  • На 80% выше пропускная способность памяти (26.82 против 14.9 Гбит/с)
  • Показывает на 35% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 26% выше частота процессора (2900 против 2300 МГц
  • Набирает больше (на 13%) баллов в AnTuTu 8 – 318K vs 281K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 732G
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 12%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9810 +12%
2022
Snapdragon 732G
1813
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9810 +13%
318011
Snapdragon 732G
281935

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Snapdragon 732G

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.3 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L3 4 МБ 1 МБ
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Adreno 618
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 850 МГц 950 МГц
Ядер 18 -
Количество ALU - 128
FLOPS 658 Гфлопс 486 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 688
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE X15
Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Август 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SM7150-AC
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 Сайт Qualcomm Snapdragon 732G

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24 (46.2%)
28 (53.8%)
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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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