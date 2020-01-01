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Exynos 9810 против Snapdragon 768G

Exynos 9810
Exynos 9810
VS
Snapdragon 768G
Snapdragon 768G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и Qualcomm Snapdragon 768G (Adreno 620). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • На 58% выше пропускная способность памяти (26.82 против 17 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 13%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 768G
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Набирает больше (на 18%) баллов в AnTuTu 8 – 374K vs 318K
  • Показывает на 9% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9810
318011
Snapdragon 768G +18%
374893

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Snapdragon 768G

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.8 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Adreno 620
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 850 МГц 750 МГц
Ядер 18 -
Количество ALU - 192
FLOPS 658 Гфлопс 720 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 696
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE X52
Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Май 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SM7250-AC
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 Сайт Qualcomm Snapdragon 768G

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Комментарии

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