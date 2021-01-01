Exynos 9810 против Snapdragon 780G
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и Qualcomm Snapdragon 780G (Adreno 642). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
49
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
41
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
51
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9810
- На 21% выше частота процессора (2900 против 2400 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 780G
- Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Более новый - выпущен на 3 года и 3 месяца позже
- Набирает существенно больше (на 64%) баллов в AnTuTu 8 – 527K vs 320K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|104047
|161413
|GPU
|124265
|164393
|Memory
|46604
|85627
|UX
|41080
|114231
|Total score
|320951
|527314
GeekBench 5
Single-Core Score
686
Snapdragon 780G +27%
873
Multi-Core Score
2040
Snapdragon 780G +9%
2220
|Image compression
|115.35 Mpixels/s
|-
|Face detection
|23.8 images/s
|-
|Speech recognition
|46.95 words/s
|-
|Machine learning
|48.25 images/s
|-
|Camera shooting
|17.45 images/s
|-
|HTML 5
|2.02 Mnodes/s
|-
|SQLite
|633.2 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Snapdragon 780G
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2900 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|-
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|5.3 млрд.
|-
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72MP18
|Adreno 642
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|572 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|18
|-
|Шейдерных блоков
|288
|-
|FLOPS
|658 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 770
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2220 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 192МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Shannon 360 LTE
|X53
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 19
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2018 года
|Март 2021 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9810
|Сайт Qualcomm Snapdragon 780G
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