Exynos 9810 против Snapdragon 821
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 9810 (Mali-G72MP18) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
54
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
55
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
57
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9810
- Имеет на 4 ядра больше
- Набирает существенно больше (на 81%) баллов в AnTuTu 8 – 318K vs 175K
- Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 30%)
- Показывает на 27% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 24% выше частота процессора (2900 против 2342 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- На 11% выше пропускная способность памяти (29.8 против 26.82 Гбит/с)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9810 +101%
691
343
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9810 +167%
2022
758
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9810 +81%
318011
175868
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2900 МГц
|2342 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|3 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|5.3 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72MP18
|Adreno 530
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 500
|Частота GPU
|850 МГц
|653 МГц
|Ядер
|18
|-
|Количество ALU
|-
|256
|FLOPS
|658 Гфлопс
|519 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11.2
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1800 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|До 29.8 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 680
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 28МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|192 кГц/24 бит
Связь и сети
|Модем
|Shannon 360 LTE
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 19
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2018 года
|Июль 2016 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|MSM8996 Pro
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9810
|Сайт Qualcomm Snapdragon 821
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