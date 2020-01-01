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Exynos 9810 против Snapdragon 835

Exynos 9810
Exynos 9810
VS
Snapdragon 835
Snapdragon 835

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и Qualcomm Snapdragon 835 (Adreno 540). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • На 18% выше частота процессора (2900 против 2450 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 20%)
  • Показывает на 18% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает больше (на 13%) баллов в AnTuTu 8 – 318K vs 281K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • На 11% выше пропускная способность памяти (29.8 против 26.82 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9810 +18%
2022
Snapdragon 835
1715
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9810 +13%
318011
Snapdragon 835
281291

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Snapdragon 835

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2450 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.1-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. 3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Adreno 540
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 850 МГц 710 МГц
Ядер 18 -
Количество ALU - 256
FLOPS 658 Гфлопс 558 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 29.8 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 680
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE X16 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 16
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Ноябрь 2016 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - MSM8998
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 Сайт Qualcomm Snapdragon 835

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16 (76.2%)
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Комментарии

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